Barron vence GP de Michigan da IRL O norte-americano Alex Barron, substituto de Felipe Giaffone na equipe Mo Nunn, venceu neste domingo as 400 Milhas de Michigan, 10ª etapa da temporada da Indy Racing League (IRL). Os pilotos brasileiros tiveram muitos problemas e o melhor foi Gil de Ferran, que terminou em 7º lugar no final das 200 voltas. Com isso, o neozelandês Scott Dixon, 5º colocado, é o novo líder do campeonato. A corrida terminou com uma disputa intensa entre o também norte-americano Sam Hornish Jr. e Alex Barron, que acabou vencendo a corrida por apenas 0s0121 (a quarta menor diferença entre o 1º e o 2º colocados na história da categoria). A atuação de Sam Hornish, que corre com um Dallara/Chevy pela equipe Panther, mostrou que os motores da General Motors conseguiram recuperar o terreno perdido e quase conquistaram a primeira vitória na temporada. Os carros da Mo Nunn renderam bem no superspeedway de Michigan. Além da vitória de Alex Barron, o piloto japonês Tora Takagi terminou em 6º lugar, superando Gil de Ferran nas últimas duas voltas. Entre os brasileiros, Tony Kanaan chegou a ocupar o segundo lugar, mas deixou a prova com problema de motor na volta 160. Seus dois companheiros de equipe da Andretti Green, Dan Wheldon (defeito mecânico) e Bryan Herta (pane elétrica), também deixaram a prova mais cedo por causa de problemas técnicos. E Hélio Castro Neves saiu na 70ª volta com pane hidráulica no Dallara/Toyota. Lamento - "O Morris Nunn me ligou logo depois da corrida para avisar que o carro melhorou muito. Eu gostei pela equipe. Mas isso me deixou mais irritado do que já estou por ter perdido esta chance. Sabia que o carro ia andar bem em Michigan", disse Giaffone, em São Paulo. O piloto brasileiro está se recuperando do acidente que sofreu no Kansas e só voltará a correr no dia 7de setembro, em Chicago. A próxima etapa da IRL será dia 10 de agosto, em Madison. Dixon lidera com 318 pontos, contra 317 de Tony Kanaan e 315 de Gil de Ferran. Helinho é o 4º colocado, com 295. Classificação da prova: 1º Alex Barron (Estados Unidos) 2º Sam Hornish Jr. (Estados Unidos) 3º Tomas Scheckter (África do Sul) 4º Scott Sharp (Estados Unidos) 5º Scott Dixon (Nova Zelândia) 6º Tora Takagi (Japão) 7º Gil de Ferran (Brasil)