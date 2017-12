Barros correrá prova de pick-up Alexandre Barros, brasileiro que disputa o Mundial de Motovelocidade, vai disputar no fim de semana, em Interlagos, da 11ª e última etapa do Campeonato DTM Pick up, que utiliza o modelo Courier, da Ford. Ele competirá com a pick up número 45, de Eduardo Homem de Mello. A largada, domingo, será às 10h30. Barros gosta de se divertir e aprimorar os reflexos no kart, onde vez por outra tira seus "rachas" com o amigo Rubens Barrichello.