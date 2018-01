Barros é 2º em treino na Valência O piloto brasileiro Alexandre Barros foi o segundo mais rápido na primeira sessão de treinos oficiais da categoria 500 cilindradas para o Grande Prêmio de Valência de Motovelocidade. Barros marcou o tempo de 1min35s556, ficando atrás do italiano Valentino Rossi, da Astro Azzurro, que fez sua melhor volta em 1min35s434. O terceiro lugar foi do companheiro de Barros na West Honda, o italiano Loris Capirossi (1min35s594). A segunda sessão de treinos classificatórios acontecerá neste sábado e há previsão de chuva. O treino da categoria 250cc também foi competitivo, com menos de 1 segundo de diferença entre os 11 primeiros. A melhor marca foi de Marco Melandri, seguido por Tetsuya Harada, Fonsi Nieto e Alex Debon. Cesar Barros, irmão de Alexandre, foi apenas o 28º.