Barros é 2º nas 8 Horas de Suzuka O piloto brasileiro de motovelocidade Alexandre Barros terminou em segundo lugar as 8 Horas de Suzuka, prova de resistência disputada neste domingo no Japão. Revezando a condução de uma Honda com os japoneses Tadayuki Okada e Shinichi Ito, Barros ficou a 14 segundos do italiano Valentino Rossi, líder do Mundial de Motovelocidade 500 cilindradas, que completou 217 voltas em 8h01min30s173. Rossi também correu com uma Honda e dividiu a pilotagem com o norte-americano campeão mundial da superbikes Colin Edwards, e o japonês Manubu Kamada. O tempo dos vencedores é o novo recorde da prova. O terceiro lugar da corrida ficou com o trio japonês Akira Ryo, Yukio Kagayama e Atsushi Watanabe, que pilotaram uma Suzuki.