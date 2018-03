Barros é liberado para correr na Alemanha O piloto brasileiro Alexandre Barros foi liberado pelos médicos para correr domingo o GP da Alemanha de MotoGP, nona etapa do Mundial, no circuito de Sachsenring. Barros sofreu fratura na mão direita no GP anterior, na Inglaterra, há 11 dias, e passou por uma cirurgia. O piloto da Yamaha é o sexto na classificação do Mundial, com 62 pontos. O líder é o italiano Valentino Rossi, com 167 pontos, seguido pelo espanhol Sete Gibernau (133) e pelo italiano Max Biaggi (130).