Barros é o 3º mais rápido nas 500cc O piloto italiano Max Biaggi (Yamaha) foi o mais rápido durante os treinos desta sexta-feira das 500cc para o GP da Inglaterra de Motovelocidade, no circuito de Donington. Ele marcou o tempo de 1:31.964 seguido de seu compatriota Loris Capirossi (Honda), que registrou 1.32.077, e do brasileiro Alex Barros (Honda), com 1.32.384. Confira a lista dos 10 mais rápidos nos treinos: 1) Max Biaggi (ITA) 2) Loris Capirossi (ITA) 3) Alex Barros (BRA) 4) Jurgen van den Goorbergh (HOL) 5) Kenny Roberts (USA) 6) Sete Gibernau (ESP) 7) Olivier Jacque (FRA) 8) Carlos Checa (ESP) 9) Shinya Nakano (JAP) 10) José Luis Cardoso (ESP)