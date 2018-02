Barros é o mais rápido na Catalunha O brasileiro Alexandre Barros conseguiu marcar o melhor tempo nos testes deste sábado para o GP da Catalunha. Barros, pilotando uma Yamaha, marcou 1min44seg112. O italiano Loris Capirossi, com uma Ducatti, fez o segundo melhor tempo: 1min44seg370, e o terceiro melhor classificado nos testes foi o espanhol Sete Gibernau com 1min44seg793. O italiano e maior estrela da Motovelocidade na atualidade, Valentino Rossi, ficou com a quarta marca: 1min44seg833. Nos testes deste domingo, tudo indica que os tempos serão baixados. Há um componente motivador: em um período de uma hora, os pilotos brigam pelo ?Pole Record?. Quem conseguir o melhor tempo dentro do ?Pole Record? ganhará um automóvel BMW. O tempo alcançado por Alex Barros nos testes deste sábado foi superior ao recorde da pista, obtido em 2002 por Max Biaggi, pilotando uma Yamaha, com 1min44seg523. Estes foram os tempos nos testes deste sábado: 1. Alex Barros (BRA) Yamaha 1min44seg112; 2. Loris Capirossi (ITA) Ducati 1min44seg370; 3. Sete Gibernau (ESP) Honda 1min44seg793; 4. Valentino Rossi (ITA) Honda 1min45seg167; 5. Shinya Nakano (JAP) Yamaha 1min45seg328.