Barros estréia nova moto em Motegi Um japonês conquistou a poleposition provisória do GP do Pacífico, 13ª prova do Campeonato Mundial de Motovelocidade, que ocorre neste domingo, em Motegi, no Japão. Daijiro Katoh foi mais rápido que o já vencedor da temporada, o italiano Valentino Rossi, que ficou na terceira posição, atrás do também italiano Max Biaggi. O brasileiro Alex Barros, com a RC211 V5, moto que vai estrear neste GP, se classificou em sexto lugar. A surpresa no grid de largada ficou por conta do companheiro de equipe de Barros, o piloto da Itália Loris Capirossi. Ele larga em quinto lugar, com a Honda NSR 500 cc. A disputa no circuito conhecido como "twin ring" (anel gêmeo) promete ser acirrada, já que Valentino Rossi, atual campeão, avisa que vai manter seu desempenho. Malásia, Austrália e Espanha são as próximas paradas do mundial. Interlagos - Em vez de carros de corrida, motos vão tomar conta do Autódromo de Interlagos neste sábado. Trata-se da Copa Beilstrein, segunda etapa do Campeonato Paulista de Motovelocidade, que ocorre a partir do meio-dia, com pilotos de diversos estados brasileiros. No lugar de Rubinho, o destaque da competição é o paulistano Luís Carlos Cerciari. Ele lidera a 600 cc-4 tempos Super Sport, principal categoria do campeonato, e é forte candidato a vencer a corrida domingo. A largada da 600 cc, prova com 20 voltas, será dada às 15h30. Mais troféus vão ser disputados nas categorias 125 cc- 4 tempos, 500 cc-4 tempos, Super Bike e Yamaha RD 135 cc-2 tempos (as provas têm duração média de uma hora). Pilotos novatos podem correr pelas duas últimas categorias, desde que filiados à Federação Paulista de Motovelocidade (FPM) e ao Centauro Motor Clube, organizador do evento. Também responsável pelas Mil Milhas Brasileiras, o Centauro aceita inscrições para a Copa Beilstrein até as 9 horas, no próprio autódromo. O valor é de R$ 100,00, sendo que pilotos de outros estados e da Yamaha pagam R$ 70,00. O público encontra os portões abertos a partir das 7 horas, com entrada franca. De acordo com a organização, 5 mil pessoas devem assistir à corrida. A terceira e última etapa do campeonato está marcada para o dia 16 de novembro, também em Interlagos.