Barros fica atrás no 1.º treino com Honda O brasileiro Alexandre Barros não foi além de um 19.º lugar no seu primeiro treino pela equipe Repsol Honda, em Sepang, visando à temporada de MotoGP. Barros recupera-se de uma cirurgia no ombro e preferiu fazer apenas o reconhecimento da moto, sem forçar o equipamento. Ele completou 52 voltas, a melhor em 2min05s980. O mais rápido foi o italiano Max Biaggi, com 2min02s693.