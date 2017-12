Barros fica em 3º em treino das 500cc O brasileiro Alexandre Barros, da Honda, obteve nesta sexta-feira o terceiro melhor tempo das 500cc no primeiro dia de treinos classificatórios para o GP da Itália, quarta etapa do Mundial de Motovelocidade, que será disputado, no domingo, em Mugello. O tempo do brasileiro, de 1min53s151, ficou a mais de 0,5s do segundo colocado, o campeão Kenny Roberts Jr. (Suzuki), dos EUA. O italiano Valentino Rossi (Honda), líder do campeonato, marcou 1min52s838. Barros ficou à frente do companheiro de equipe, o também italiano Loris Capirossi, com 1min53s842. O espanhol Tony Elias (Honda) foi o primeiro nas 125cc, e Marcellini Lucchi, da Itália, nas 250cc.