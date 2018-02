Barros fica em 4º no último treino Os treinos da pré-temporada para o Mundial de MotoGP terminaram nesta segunda-feira, em Suzuka. O italiano Valentino Rossi (Honda) foi o mais rápido, com 2min04s170. Alexandre Barros, em quarto (2min04s605) foi o melhor piloto como moto Yamaha. O japonês Tohru Ukawa teve pequena fratura no joelho ao cair, mas corre domingo, na primeira etapa do campeonato.