Barros fica em 9º nos treinos O brasileiro Alexandre Barros, da Honda, não foi bem no primeiro dia de treinos para o GP da África de Motociclismo, 500cc, segunda etapa do Campeonato Mundial. O piloto ficou apenas na nona colocação, com o tempo de 1min36s837. A briga pelos primeiros lugares ficou com os rivais italianos. Loris Capirossi, pilotando uma Honda, provou ser o rei dos treinos clasificatórios e estabeleceu a pole provisória, ao marcar 1min35s618. Valentino Rossi, também da Honda, campeão da primeira etapa, há 15 dias, no Japão, ficou em segundo, com 1min36s183, seguido pelo australiano Garry McCoy, da Yamaha, com 1min36s561.