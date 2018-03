Barros fratura mão e não larga na Inglaterra O GP da Inglaterra de Motovelocidade começou há instantes no circuito inglês de Donington Park, sem a presença do brasileiro Alexandre Barros. O piloto da Yamaha foi atingido pelo japonês Yukio Kagayama, no momento em saia do boxe, durante o treino de aquecimento, e o impacto lhe causou uma fratura do quinto metatarso da mão direita. Alexandre, que deveria largar em 12º lugar hoje, dificilmente retornará às pistas antes de 30 dias. O italiano Max Biaggi, da Honda, largou na pole-position.