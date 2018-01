Barros larga em 10º na África do Sul O espanhol Sete Gibernau conquistou, neste sábado, a pole position para o GP da África do Sul, que será disputado domingo, segunda etapa do Mundial de Moto GP. Gibernau fez a melhor volta com o tempo de 1min33s174 (média de 163,899 km/h), superando o italiano Valentino Rossi. Max Biaggi, também italiano, ficou com a terceira colocação, seguido pelo compatriota Loris Capirossi. O brasileiro Alexandre Barros, que ainda sente dores no joelho machucado no GP do Japão, ficou com a décima colocação (1min33s765).