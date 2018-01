Barros larga em 11º em Valência O piloto brasileiro Alexandre Barros largará na 11ª posição do Grande Prêmio de Valência de Motovelocidade, neste domingo, na categoria 500 cilindradas. Barros não conseguiu melhorar o tempo conseguido no treino de sexta-feira (1min35s556) e marcou somente 1min35s728 na segunda sessão, neste sábado. A pole position ficou com o italiano Max Biaggi, com 1min34s496. O também italiano Valentino Rossi larga em segundo, seguido do japonês Shinya Nakano. Na categoria 250 cilindradas, a pole foi do italiano Fonsi Nieto. O brasileiro Cesar Barros, irmão de Alexandre, foi apenas o 28º.