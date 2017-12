Barros larga em nono no GP da Itália O piloto Alexandre Barros não se deu bem neste sábado no treino classificatório do GP da Itállia de Moto, em Mugello, na categoria MotoGP: neste domingo largará apenas na nona posição. Com o tempo de 1min52s630, o brasileiro da equipe Honda caiu uma posição em relação aos treinos livres. Na pole, nenhuma novidade: o anfitrião Valentino Rossi fez 1min51s258, seguido de seu compatriota Max Biaggi, com 1min51s837, e do espanhol Carlos Checa, com 1min52s086. A intenção de Rossi em Mugello é apagar o resultado do ano passado, quando caiu na última volta. A corrida, debaixo de uma chuva forte, foi cheia de acidentes desde o começo. Sem conseguir vencer em casa, o piloto, que conquistou o título mundial no ano passado, afirmou que não conquistou o ?seu? GP. Na categoria 250cc e nas 125cc, a pole também ficou com os italianos. Grid das 250cc: Franco Battaini (1min54s344), seguido do argentino Sebastian Porto (1min54s818), e do espanhol Toni Elias (1min54s838). Grid das 125cc: Manuel Poggiali (1min59s369), seguido do espanhol Daniel Pedrosa (1min59s409) e do italiano Alex De Angelis, (1min59s536).