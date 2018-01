Barros larga na 1.ª fila na Alemanha O brasileiro Alexandre Barros larga em terceiro lugar neste domingo no GP da Alemanha de Motovelocidade 500 cc. Com o tempo de 1min26s262, o piloto da Honda só foi superado pelas Yamahas do italiano Max Biaggi, com 1min26s097 e do japonês Shinya Nakano, com 1min26s250. O líder do Mundial, Valentino Rossi, da Honda, obteve somente a 11.º marca. Barros é um dos favoritos à vitória, e venceu no circuito de Sachsenring no ano passado.