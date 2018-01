Barros sonha com 1ª vitória no Brasil Como o sonho de ser campeão mundial de motovelocidade na categoria 500cc teve de ser adiado mais uma vez - o italiano Valentino Rossi já assegurou o título desta temporada -, o brasileiro Alexandre Barros traçou outro objetivo. Sábado, no Grande Prêmio do Rio, ele quer conquistar a sua primeira vitória no Brasil. "A disputa será bem competitiva durante todo o GP e, além de gostar do circuito de Jacarepaguá, acredito ter boas chances de vencer a corrida", disse o piloto. Segundo Alexandre Barros, que está em sua 12ª temporada nas 500cc, o sonho de ser campeão está mais perto do que nunca. Para ele, uma prova disso é a regularidade conseguida no campeonato deste ano, quando subiu ao pódio cinco vezes (1 vitória, 2 vezes em segundo e 2 em terceiro) e deixou de pontuar só em duas das 15 corridas realizadas. A recente renovação de seu contrato com a equipe West Honda Pons é outro fato que motiva o brasileiro para a próxima temporada. "Tive outras propostas, mas a deles foi a melhor", revelou Alexandre Barros. "Outro motivo para minha permanência foi pela afinidade, por conhecer a todos com quem já trabalho há alguns anos, e pelo apoio da fábrica HRC." Por tudo isso, Alexandre Barros está otimista com o futuro. "O melhor ainda esta por vir", avisou o piloto brasileiro, tão confiante e animado que não faz planos para se aposentar ?tão cedo?.