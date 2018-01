Barros tem várias opções para 2003 Aos 31 anos e há 12 temporadas na categoria mais importante do Circuito Mundial de Motovelocidade, o brasileiro Alexandre Barros é o piloto mais experiente em atividade e, por isso, passou de coadjuvante a protagonista na busca das equipes pelo melhor profissional. Aprilia, Yamaha, Kawasaki e Suzuki todas apresentaram propostas para ele, que dificilmente permanecerá em seu atual time, o West Honda Pons. "Nunca tive a oportunidade tão grande de receber um tratamento e equipamento de primeiro piloto", contou Barros. "As propostas existem, mas preciso me guiar não só pelo lado econômico. A parte técnica também conta e muito." Barros dispensa tamanha atenção à técnica, porque ao assinar com a Honda Pons, em 1999, esperava ter conseguido um time de primeira. Com as primeiras provas vieram as desilusões e, apesar do esforço, o time não decolou e o brasileiro limitou-se a fazer um papel de figurante. Neste ano, por exemplo, quando as motos de 500 cilindradas (cc) perderam o monopólio da categoria para as potentes máquinas com motor quatro tempos (990cc), Barros continuou com o equipamento de 2001. Em 2003, todos estarão correndo com as motos de 990cc, o que aumentará a vantagem para as equipes melhor estruturadas. O troca-troca de pilotos teve início neste fim de semana, durante a disputa do Rio GP de Motovelocidade, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá, zona oeste. A prova, vencida pelo italiano Valentino Rossi, da Repsol Honda Team, que se sagrou o primeiro campeão da categoria MotoGP, teve como segundo colocado seu compatriota Max Biaggi, da Marlboro Yamaha Team. Barros terminou em quarto, sua atual classificação no Mundial. Na ocasião, Biaggi informou que está deixando sua equipe e assinou por três anos com a Pramac Honda. O acerto do italiano e a permanência do fenômeno Rossi como o piloto número um da Honda deixaram o caminho livre para Barros escolher a melhor opção. A previsão do brasileiro é a de que entre 15 dias e um mês seu destino em 2003 já possa ser revelado.