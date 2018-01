Barros, um piloto acima das contusões A pressão para a conquista do sonhado título de campeão mundial de motociclismo faz com que Alexandre Barros recorra a métodos pouco ortodoxos. O piloto sofreu estiramento nos ligamentos cruzados e esmagamento da rótula do joelho esquerdo no warm up do GP do Japão, em Suzuka. Sua vontade de correr foi tanta que contrariou as ordens da equipe Yamaha e participou da prova no domingo, mesmo sentindo dores fortíssimas. Chegou em oitavo lugar. Precisando de tratamento para o joelho, Alex Barros resolveu procurar a fisioterapia de seu clube do coração, o São Paulo. Chegou de muletas. No primeiro dia sob os cuidados de Luís Rosan, o piloto deixou escapar toda sua obsessão por ser campeão depois de 17 temporadas. E revelou a tensão que domina os melhores pilotos do mundo depois do terrível acidente sofrido por Daijiro Kato. Agência Estado - Por que você competiu no GP do Japão mesmo contundido? Foi pressão da equipe? Alexandre Barros ? De jeito nenhum. Corri porque quis. Os responsáveis pela Yamaha, quando viram meu estado, tentaram me convencer a não entrar na pista. Eu insisti e assumi o risco. Quase não conseguia trocar as marchas da moto. Só que quero muito ser campeão do mundo e se desperdiçasse os pontos dessa prova poderia me arrepender no fim da temporada. O acidente já foi muito estúpido. AE - Como foi? Barros - Estava no warm up e me distraí em uma curva a 200 quilômetros por hora. Voei e fui arrastando até bater na cerca de proteção. O meu joelho esquerdo bateu de mau jeito. Infelizmente, tive essa contusão. Mas correr machucado não é novidade para mim. AE - Como assim? Barros - Já quebrei costela, tornozelo e cotovelo e corri normalmente. Vida de motociclista é assim mesmo. No Japão, tomei uns analgésicos e fui para a pista. Mas não me dopei, porque é bom deixar claro que no motociclismo existe antidoping, como em qualquer competição esportiva. AE - Você está mais pressionado por ter reais chances de ser campeão mundial depois de tantos anos correndo? Barros - É verdade. Sinto que o contrato com a Yamaha é minha grande chance na MotoGP (antiga 500 cilindradas). Sou o primeiro piloto de uma equipe de fábrica. Fui quarto colocado quatro vezes, sendo terceiro piloto (1996, 2000, 2001 e 2002). Sempre corria com uma moto do ano anterior em relação à que os caras de ponta usavam. Agora, está tudo como sempre quis. O apoio que estou recebendo da Yamaha é fantástico e quero retribuir tanta confiança. Sei que tenho tudo para ser campeão e não vou deixar escapar essa chance. A pressão para um piloto de ponta é normal, estou acostumado. AE - Valentino Rossi continua favorito ao título? Barros - Ele tem realmente uma moto fantástica nas mãos. Estamos terminando os preparativos para entrar com um modelo tão bom ou melhor até a terceira prova a temporada, na Espanha. Tenho condições de brigar com ele pelo título. AE - Você acompanhou o acidente de Daijiro Kato? Barros - Foi um dos acidentes mais impressionantes que já vi. Não entendi nada. Nós, pilotos, conversamos tentando descobrir o que aconteceu e ninguém chegou a uma conclusão. Ele estava em uma reta, virou a moto e foi direto no muro. A batida foi tão forte que quebrou o capacete. Vimos a telemetria e não houve nada demais com a moto. O problema foi com o Kato. Sei que infelizmente está em coma. Quebrou alguns ossos, mas o medo maior é com o cérebro. Ninguém sabe se ele irá sobreviver e se não sofrerá com as seqüelas. É uma tristeza, gosto muito do Kato. AE - O motociclismo precisa aprimorar a segurança? Barros - Há um cuidado grande com a segurança. Mas estamos conversando sobre como aprimorar e deixar o esporte o mais saudável possível. O Kato bateu em um trecho onde ninguém iria esperar que alguém batesse tão violentamente. O choque foi num muro de tijolos. Será que vale a pena ter um muro que seja sem proteção alguma na pista? A gente precisa chegar a uma conclusão. O que for possível para melhorar nosso esporte, vamos fazer. Não dá para acontecer um acidente como esse com o Kato. AE - Não dá medo competir com moto? Barros - Não. Dependendo da maneira que acontece o acidente, carro é muito perigoso. Você está preso em uma caixa de metal. Prefiro a moto.