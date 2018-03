Barros vê equilíbrio no Mundial de MotoGP O brasileiro Alexandre Barros e o norte-americano Nicky Hayden participaram hoje, nas ruas de Barcelona, da festa de lançamento da equipe Repsol Honda, que buscará este ano seu oitavo título mundial de motociclismo em dez anos de participação. Os títulos da Honda foram conquistados por Mike Doohan e Alex Crivillé, quatro cada um, ainda pela antiga categoria das 500 cc, e dois com o atual campeão Valentino Rossi já na nova categoria MotoGP). Em 75 Gps, a equipe Repsol Honda obteve 165 pódios. Valentino agora é piloto da Yamaha. Alexandre Barros se disse satisfeito com os resultados dos treinos com a nova Honda RC211V e espera melhor temporada do que do ano passado, quando corria pela Yamaha e não conseguiu bons resultados. ?Este ano haverá maior competitividade das equipes, o que tornará a conquista do título muito mais difícil?, previu.