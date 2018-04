Bater em treino é normal, diz Schumy A Ferrari teve de interromper, hoje, a série de testes programada para o Circuito da Catalunha, em Barcelona, por um motivo simples: não dispor de carros para seus pilotos, Michael Schumacher e Rubens Barrichello. Os dois se acidentaram com intervalo de uma hora, sendo que a batida de Michael, a 225 km/h, foi violenta. A traseira da Ferrari ficou completamente destruída. "Errei", admitiu o piloto, que não se feriu. Rubinho também reconheceu sua falha no ocorrido. Apesar de não treinarem boa parte do dia, os dois registraram os melhores tempos na pista. Rubinho 1min18s112 ( 37 voltas) e Michael, 1min18s565 (17). O chassi usado pelo alemão teve praticamente perda total, para que se tenha idéia do acidente. "Foi tudo muito rápido", explicou Michael. "Entrei na curva 11 e, de repente, perdi o controle e bati de traseira na proteção de pneus." A curva 14 é a penúltima do traçado e é contornada em quarta marcha a cerca de 230 km/h. Segundo o piloto, "são coisas que acontecem em treinos." Ele testava pneus para a Bridgestone, bem como novos sistemas eletrônicos." Foi o seu 14.º acidente na carreira de Fórmula 1. Rubinho bateu na curva 9 e os danos à Ferrari foram bem menores. "Perdi o controle do carro", limitou-se a dizer. Dia 19, em Valência, ele sofreu outro acidente, em condições semelhantes. A nova Ferrari será apresentada dia 6, em Maranello, na Itália.