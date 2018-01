Baumgartner vai substituir Firman em Monza O húngaro Zsolt Baumgartner vai substituir o inglês Ralph Firman, vetado pelos médicos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), no GP da Itália, domingo, no circuito de Monza. O piloto da Jordan ainda convalesce do acidente sofrido nos treinos de Hungaroring, no GP da Hungria. Na ocasião ele também fora substituído pelo companheiro. ?Me sinto bem e no auge do meu físico, mas tenho alguns problemas de equilíbrio, e por isso não posso correr neste fim de semana. Estou muito decepcionado?, disse.