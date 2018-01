Bayliss vence as duas provas do Mundial de Superbike O australiano Troy Bayliss, da Ducati Xerox, venceu, neste domingo, as duas provas da terceira etapa do Mundial de Superbike, disputada no Circuito Ricardo Tormo, em Cheste (próximo a Valência), na Espanha. O seu compatriota Troy Corser (Alstare Suzuki) também se destacou ao terminar no segundo posto em ambas as provas. O pódio foi completado pelo italiano Lorenzo Lanzi, também da Ducati Xérox. O brasileiro Alexandre Barros (Klaffi Honda), que faz sua estréia na categoria após deixar a MotoGP, não conseguiu um bom resultado neste final de semana. Na primeira etapa do dia, ele terminou na 11ª posição. Na corrida seguinte, ele foi o 14º colocado. Com os resultados deste domingo, Bayliss lidera o campeonato com 125 pontos, 22 a mais que Corser. O britânico James Toseland está em terceiro, com 86. Barros aparece na quinta colocação, com 62 pontos. A próxima etapa do Mundial de Superbike será disputada na Itália, no circuito de Monza, no dia 6 de maio.