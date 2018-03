Beleza natural marca GP da Áustria Não há em nenhum dos demais 16 GPs do calendário da Fórmula 1 cenário tão belo quanto o do circuito A1-Ring, onde está sendo disputado o GP da Áustria neste final de semana. O autódromo fica num vale e parte das suas curvas e retas ocupam a encosta de montanhas que pertencem à porção final dos alpes austríacos. A região é conhecida como Estíria. Quem está na pista tem a visão do vale verde, um pouco abaixo dela, e dos picos ainda nevados, algumas centenas de metros acima. Tudo isso adornado por casas típicas do local, com seus jardins repletos de flores das mais variadas tonalidades.