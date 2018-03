Bélgica negocia volta à Fórmula 1 O ministro da Economia da Valônia, região da Bélgica onde se encontra o circuito de Spa-Francorchamps, disse nesta quarta-feira, depois de reunir-se com Bernie Ecclestone em Londres, que a prova no país voltará ao calendário da Fórmula 1 em 2004 ou no máximo em 2005.