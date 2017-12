Benetton contrata Jarno Trulli Conforme tudo indicava, os italianos Jarno Trulli e Giancarlo Fisichella trocarão de lugar no próximo Mundial de Fórmula 1. Trulli, de 27 anos, vai correr pela Benetton. Flavio Briatore, diretor da equipe da Renault, como se chamará a Benetton em 2002, tinha Trulli sob contrato e decidiu dispensar Fisichella, que irá para a Jordan. "Jarno não conseguiu até agora expor as suas potencialidades. Nosso ambicioso programa de desenvolvimento irá permiti-lo", afirmou Briatore. A Renault abandonará as idéias revolucionárias tentadas este ano, notadamente no seu motor. Jean-Jacques His, projetista do V-10, trabalha numa nova unidade. As bancadas de cilindros serão dispostas num ângulo próximo dos 90 graus, solução usada pela Ferrari e a BMW, os V-10 mais eficientes hoje da Fórmula 1, e não mais 111 graus, como no atual motor da Renault. As enormes dificuldades com seu V-10 constituem a base da pouca competitividade da Benetton nesta temporada. Seu objetivo é abaixar o centro de gravidade do carro, por ser mais baixo que todos os demais, mas os problemas têm sido muitos, em especial as vibrações, que o fazem romper-se. Para não quebrar, os técnicos regulam o motor para trabalhar sempre abaixo do limite de giros. "Falta-nos potência", dizem sempre Fisichella e o inglês Jenson Button, os pilotos da Benetton nesta temporada.