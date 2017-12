Benetton de Schumacher será leiloado O Benetton com que Michael Schumacher conquistou o campeonato mundial de Fórmula 1 em 1994 será vendido em leilão a ser feito pela internet, pela companhia britância ebay.Co.Uk. As ofertas poderão ser feitas a partir da próxima quarta-feira, e começam com o valor simbólico de 1 libra esterlina. O leilão deve ser encerrado em 10 dias.