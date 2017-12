Benetton inova para evitar vexame Um novo motor e asas concebidas para a pista de Magny-Cours. É o que a Benetton, time da Renault, utilizará neste sábado nos carros de Giancarlo Fisichella e Jenson Button. O objetivo é evitar que, ao menos diante dos franceses, os dois pilotos larguem tão lá atrás no grid como vem ocorrendo este ano. A Renault abandonará no projeto de 2001 a configuração revolucionária de seu atual motor, onde as bancadas têm um ângulo de 11 graus, diante de 90 da Ferrari e da BMW.