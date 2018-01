Benetton se diz vítima de espionagem A equipe Benetton acredita ter encontrado o motivo da fraca campanha na temporada 2001 de Fórmula 1, onde ocupa apenas a 10ª colocação no Mundial de Construtores. O time afirma ter sido vítima de espionagem industrial, segundo informam hoje vários jornais britânicos. De acordo com a imprensa, a cúpula da escuderia teria pedido ajuda ao serviço secreto francês para identificar os ?hackers?, que, há cerca de 1 ano, teriam violado seu sistema de computador e roubado projetos exclusivos dos novos carros da equipe. O diário "Daily Telegraph" diz que o diretor técnico de Renault, Jean Jacques His, acusa de roubo antigos colaboradores da "Stasi", a polícia política da ex-República Democrática Alemã (RDA). ?Alguém entrou no nosso sistema?, disse His. ?Os dados que nos foram subtraídos valem milhões de dólares no mercado negro e foram oferecidos a outras equipes?, acrescentou. ?Faltaram alguns dados nos projetos dos nossos motores. Tivemos de fazer modificações em algumas áreas, com evidente prejuízo para todos nós?, finalizou o dirigente.