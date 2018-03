Berger fará homenagem a Senna em Ímola Os organizadores do GP de San Marino acertaram, nesta sexta-feira, os detalhes finais do que apresentarão aos cerca de 80 mil espectadores que irão ao autódromo no domingo. Trata-se de uma homenagem emocionante a Ayrton Senna, pelos dez anos de sua morte, ocorrida justamente em Ímola. O ex-piloto Gerhard Berger, grande amigo de Senna na Fórmula 1, dará algumas voltas na pista de 4.933 metros de extensão com a Lotus-Renault negra que deu ao brasileiro sua primeira vitória no Mundial, no GP de Portugal de 1985. Berger utilizará uma réplica do capacete de Senna e terá numa das mãos a bandeira do Brasil, como fez o tricampeão do mundo em muitas de suas 41 vitórias na Fórmula 1.