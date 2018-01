Bernie Ecclestone compra Circuito de Istambul Chefe comercial da Fórmula 1, o inglês Bernie Ecclestone anunciou nesta sexta-feira a compra do Circuito de Istambul, local onde se realiza o Grande Prêmio da Turquia. Para comprar o circuito, que pertencia a um consórcio turco, Ecclestone pagou a dívida de 35 milhões de euros (quase R$ 100 milhões) que os membros do consórcio possuíam com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA). "Acredito que o circuito turco é o melhor do planeta", contou Ecclestone. "Não comprei a pista por motivos financeiros, mas sim porque acredito no potência da Turquia como sede para a Fórmula 1 e a MotoGP." Além da dívida, pesou na venda o fato de os responsáveis pelo GP da Turquia terem convidado o presidente da República Turca do Chipre do Norte (país não reconhecido internacionalmente) para participar do pódio do ano passado, que contou com o brasileiro Felipe Massa como vencedor.