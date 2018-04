Bernie Ecclestone dá ultimato a organizadores do GP dos EUA

NOVA YORK - O chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, deu um ultimato aos organizadores do Grande Prêmio dos Estados Unidos, previsto para entrar no calendário do próximo ano: ou o contrato é assinado, ou a prova que deverá ser realizada no Texas sairá dos planos para 2012.

Bernie Ecclestone quer que o conflito com os diretores do Circuito das Américas, da cidade de Austin, seja resolvido antes que o Mundial deste ano termine - a prova derradeira será em 27 de novembro, no Brasil. "A situação é muito simples: eles não têm dinheiro", disse o dirigente.

Até agora, o contrato entre os americanos e Fórmula 1 ainda não foi assinado. Os documentos sobre as garantias financeiras da prova do Texas também não existem. Ecclestone deixou clara sua impaciência.

"Se o contrato não estiver pronto até o fim da próxima semana, a corrida não estará no calendário do próximo ano. São meses trabalhando nisto e não podemos esperar mais."