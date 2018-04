Bernie Ecclestone diz confiar na realização do GP da Alemanha em 2013

LONDRES - O chefão da Fórmula 1 Bernie Ecclestone mostrou confiança nesta terça-feira em contar com o GP da Alemanha no calendário da temporada 2013. Ele acredita que os responsáveis pela corrida conseguirão resolver "seus problemas" a tempo de completar os preparativos para a etapa, inicialmente marcada para o dia 7 de julho.

Ecclestone informou que espera fechar as negociações com os organizadores do GP ainda nesta semana. Só não garantiu que a corrida será disputada no Circuito de Nurburgring. Poderá ser realizada em Hockenheim, seguindo o planejamento anterior de alternar corridas nos dois circuitos a cada ano.

"Estou fazendo o meu melhor para garantir a corrida na Alemanha. No momento, não posso dizer se vai acontecer em Hockenheim or Nürburgring", declarou o detentor dos direitos da Fórmula 1. Ele não deu detalhes sobre os obstáculos que estariam atrapalhando a confirmação da etapa alemã. "É uma combinação de coisas. Eles têm seus problemas", declarou.