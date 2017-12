Bernoldi ainda faz planos na F-1 Enrique Bernoldi afirmou nesta quinta-feira que ainda não está fora do campeonato da F1 que começa dia 9 de março de 2003, na Austrália. "Há mais vagas em aberto na Fórmula 1 do que se pensa. Estou na lista de uma delas e os negócios estão bem adiantados", disse o piloto brasileiro, que disputou parte do Mundial deste ano pela falida Arrows. Ainda quando a Fórmula 1 estava na Europa, no GP em Monza, comentava-se que Bernoldi conversava com Eddie Jordan, da Jordan Grand Prix, dentre outros donos de equipe da categoria. Além de ser muito rápido, o jovem paranaense conta com o apoio da Red Bull, o que pode ser decisivo para mantê-lo na F1.