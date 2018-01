Bernoldi e Marques poderão largar Os pilotos brasileiros Enrique Bernoldi (Arrows) e Tarso Marques (Minardi) poderão participar do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, apesar de não terem atingido o tempo mínimo para a classificação. Os fiscais resolveram permitir a inclusão dos carros no grid e eles largam na última fila, logo atrás de seus companheiros de equipe, Jos Verstappen e Fernando Alonso, que também não alcançaram o limite de 107% em relação ao do pole position Juan Pablo Montoya.