Bernoldi é obrigado a dar passagem A Ferrari não teve coragem de repetir em Nurburgring, a marmelada do GP da Áustria, quando obrigou Rubens Barrichello a dar passagem a Michael Schumacher a poucos metros da linha de chegada, mas teve brasileiro que sentiu a peso da chamada "estratégia de equipe" no GP da Europa, disputado neste domingo. Desta vez, a vítima foi Enrique Bernoldi, da Arrows, que segundo informou sua assessoria de imprensa, foi obrigado a dar passagem a seu companheiro Heinz-Harald Frentzen em duas oportunidades durante a corrida. "É claro que se você está mais rápido que seu parceiro é muito chato receber uma ordem para dar passagem. Em termos de competitividade, é um desestímulo, um balde de água fria, especialmente no calor de uma competição tão dura quando uma corrida de F 1", resumiu o piloto brasileiro. "Mas este tipo de diferenciação é um obstáculo com o qual tenho lidado ao longo de toda a temporada", disse Bernoldi. Depois de largar na última fila, Bernoldi fez uma corrida de recuperação e conseguiu chegar em 10º.