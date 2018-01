Bernoldi ganha nova versão de motor O piloto brasileiro Enrique Bernoldi, da Arrows, terá uma nova versão do motor Ford para o GP da Áustria, no domingo que vem. O sexto lugar do companheiro de equipe, Heinz-Harald Frentzen, no GP da Espanha, demonstra, segundo Bernoldi, que a Arrows, apesar da falta de dinheiro, pode no fim de semana surpreender novamente. "Já no ano passado o carro se comportou bem na Áustria. Como o modelo deste ano é bem melhor, dá para acreditar, sábado, numa posição de largada melhor que o 14º lugar na Espanha."