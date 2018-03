Bernoldi se diz decepcionado com F-1 Obrigado a entrar na pista para os treinos classiticatórios deste sábado apenas para cumprir tabela, o piloto brasileiro da Arrows, Enrique Bernoldi, se mostrou profundamente decepcionado com a Fórmula 1. ?Esta não é a Fórmula 1 com a qual eu sonhava?, resumiu Bernoldi, logo depois de deixar a pista. A equipe, comandada pelo empresário Tom Walkinshaw, ordenou a seus pilotos (Bernoldi e o alemão Heinz-Harald Frentzen) andassem nas tomadas de tempo apenas o suficiente para registrar a presença e assim evitando mais complicações financeiras e desportivas junto à FIA. Sem treino, sem acerto, com carros muito ruins, e, conseqüentemente, com marcas para lá de insignificantes, eles não obtiveram tempos que os classificassem para o grid ? mas este era justamente o objetivo da Arrows. Bernoldi e Frentzen não disputam a prova neste domingo. ?Dizer que estou frustrado não é o suficiente. O chato é que a solução do problema não depende de mim ? muito embora seja diretamente afetado por ele. Estamos participando de uma ?disputa comercial? que nada tem a ver com o esporte que eu tanto gosto e para o qual me dedico desde garoto. Que droga!?.