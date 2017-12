Bernoldi também deixa a corrida Com problemas na barra de suspensão traseira de sua Arrows, o piloto brasileiro Enrique Bernoldi abandonou o GP do Brasil. Bernoldi largou na 21ª posição e chegou a alcançar o 15º lugar, mas não teve mais condições de continuar a prova. Seu companheiro de equipe, o alemão Heinz Harald Frentzen, também deixou a corrida com problemas na suspensão do carro.