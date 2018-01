Beto Giorgi vence Stock Car no Rio O paulista Beto Giorgi venceu a nona etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car V8, disputada neste domingo, no autódromo Nélson Piquet, em Jacarepaguá. Ele liderou de ponta a ponta e garantiu sua primeira vitória na categoria, além de pontos importante para subir para a terceira posição na classificação. Raul Boesel terminou em segundo lugar, enquanto o líder Chico Serra foi o terceiro e ainda aumentou a vantagem na classificação geral. A décima etapa da V8 será no dia 21 de outubro, em Curitiba (PR). Os dez primeiros colocados na nona etapa foram os seguintes: 1. Beto Giorgi (SP), 39?03?755, média horária de 143,96 km/h; 2. Raul Boesel (PR); 3. Chico Serra (SP); 4. David Muffato (SP); 5. Xandy Negrão (SP); 6. Nonô Figueiredo (SP); 7. Antônio Jorge Neto (SP); 8. Carlos Alves (SP); 9. Duda Plampona (RJ); 10. Neto de Nigris (SP). A classificação do campeonato (sem os descartes) após a nona etapa ficou assim: 1. Chico Serra, 127 pontos; 2. Ingo Hoffmann, 86; 3. Beto Giorgi, 70; 4. Xandy Negrão, 60; 5. Paulo Gomes, 50; 6. Carlos Alves e Raul Boesel, 39; 8. Nonô Figueiredo, 35; 9. Rogério Motta, 30; 10. Antônio Jorge Neto, 30.