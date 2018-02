Beto Monteiro é campeão da F-Truck O pernambucano Beto Monteiro é o campeão da Fórmula Truck em 2004. Pilotando um caminhão Ford, ele garantiu o título - seu primeiro na categoria - neste domingo, ao chegar em quarto lugar na última etapa, disputada no Autódromo Internacional de Brasília. Beto Monteiro, de 31 anos, foi beneficiado com as quebras do paranaense Wellington Cirino (Mercedes) e do paulista Jonatas Borlenghi (Volkswagen), e com o terceiro lugar do paulista Roberval Andrade (Scania), que também lutavam pelo campeonato. O vencedor da prova foi o paulista Renato Martins (Volkswagen). Renato Martins, aliás, venceu a corrida de ponta a ponta. Largou na pole position e liderou as 26 voltas. Em segundo lugar chegou um piloto da casa, o brasiliense Geraldo Piquet, filho do tricampeão de Fórmula 1 Nelson Piquet. A prova foi marcada por alguns acidentes, o mais grave de Leandro Totti, na 18ª volta. O Ford do paranaense saiu da pista e bateu forte na barreira de proteção. Com o choque, motor, caixa de câmbio e eixo dianteiro se desprenderam do caminhão, que se incendiou. Totti conseguiu sair da cabine a tempo, foi atendido pelos médicos da pista, levado para o ambulatório do autódromo e depois liberado. Beto Monteiro optou por fazer uma corrida conservadora. Manteve-se sempre entre os primeiros colocados, mas como não havia necessidade de buscar a vitória, não forçou e evitou meter-se em confusões na pista. Ele terminou a temporada, a nona da F-Truck brasileira, com 129 pontos, contra 120 de Cirino, 117 de Andrade, 105 de Martins e 100 de Borlenghi.