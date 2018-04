Beto Monteiro larga na pole na primeira etapa da Fórmula Truck 2011

SANTA CRUZ DO SUL - O pernambucano Beto Monteiro largou na frente na disputa pelo título da temporada 2011 da Fórmula Truck, em Santa Cruz do Sul (RS). Na etapa de abertura do campeonato, fez o melhor tempo no treino oficial deste sábado e estará na pole position no domingo. De quebra, ganhou um ponto na classificação. A corrida começa às 13 horas (com Band).

Monteiro registrou o tempo de 1min48s764 em um treino classificatório longo, que durou cerca de duas horas e 50 minutos, e foi marcado pela instabilidade. No início, a chuva tomou conta do autódromo e prejudicou os caminhões que foram primeiro para a pista (a ordem foi definida por sorteio). Pedro Muffato, da Muffatão Racing, e Wellington Cirino, da ABF Desenvolvimento Team, derraparam e acertaram o muro.

Quando Monteiro foi para a pista, o piso ainda estava molhado. Ele registrou bom tempo, mas só conseguiu ir para o Top Qualifing (disputa entre os oito melhores pela pole) porque os caminhões de Roberval Andrade, atual campeão, da Ticket Car Corinthians Motorsport, e Paulo Salustiano, da Iveco, foram desclassificados por soltar muita fumaça, o que não é permitido na F-Truck.

"Este treino foi uma mistura de emoções. Inicialmente eu achei que estava fora, mas alguns carros foram punidos e eu voltei. Tive a chance que queria na pista seca, onde meu caminhão sempre vai muito bem", disse Monteiro.

No Top Qualifing, Beto Monteiro mais uma vez deu sorte. Com a pista seca, José Maria Reis, da Original Reis Peça (representa o Flamengo), se apresentava como favorito, pois era o único com pneus preparados para o chão seco. No entanto, o caminhão dele teve problema e o piloto sequer conseguiu sair dos boxes.

Esta foi a oitava pole da carreira de Monteiro, que tem um título da Fórmula Truck, conquistado em 2004. Ele largará seguido de perto por quatro caminhões da RM Volkswagen. "Estão sempre bem, acho que são meus principais adversários na luta pela vitória", afirmou.

Roberval Andrade, atual campeão, foi punido e larga apenas na 19.ª posição. E o caminhão da estreante Cristina Rosito teve problemas e não saiu dos boxes: larga em último.

Confira os seis primeiros no grid de largada da F-Truck em Santa Cruz do Sul:

1.º - Beto Monteiro (Scuderia Iveco), 1min48s764

2.º - Felipe Giaffone (RM Volkswagen), 1min49s256

3.º - Valmir Benavides (RM Volkswagen), 1min49s806

4.º - Renato Martins (RM Volkswagen), 1min50s261

5.º - Débora Rodrigues (RM Volkswagen), 1min52s296

6.º - Danilo Dirani (DF Motorsport), 1min55s668

*O repórter viaja a convite da categoria

