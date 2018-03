Beto Monteiro vence na abertura da F-Truck O pernambucano Beto Monteiro venceu a etapa de abertura do Campeonato Brasileiro de Fórmula Truck, disputada neste domingo em Caruaru. Ele largou na pole position e liderou de ponta a ponta. Djalma Fogaça ficou em segundo e Fred Marinelli, em terceiro. Wellington Cirino foi o quarto. Se vencer este ano, ele se torna o tricampeão da categoria. A prova foi assistida por mais de 40 mil pessoas. Beto Monteiro venceu a primeira prova em seu Estado. Ele completou as 30 voltas da corrida em 1h06m16s612, com média horária de 86,365 km/h.