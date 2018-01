Bia Figueiredo surpreende na F-Renault A paulista Bia Figueiredo, da equipe Cesário, surpreendeu nos primeiros treinos livres da 8ª etapa da F-Renault, nesta sexta-feira, em Campo Grande. Ela fez o segundo melhor tempo do dia (1m23s772) e ficou apenas pouco mais de um décimo atrás do paulista Allam Khodair, da Giaffone Racing, que cravou 1m23s646. O grid será definido na tarde deste sábado. O calor foi o maior inimigo dos pilotos - 38 graus ambiente, 68 no asfalto e com a temperatura dos pneus chegando a 96 graus. "O calor é tamanho que nem dá para manter a viseira aberta por mais do que um ou dois segundos, tão quente é o ar que entra", revelou Khodair. Já Bia procurou não criar expectativas para o treino que define o grid. "Muita gente pode ir para a frente amanhã."