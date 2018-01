Bia Figueiredo surpreende na F-Renault Bia Figueiredo sai na primeira fila neste sábado, na nona etapa da F-Renault, em Curitiba. Ela fez o segundo tempo no treino de sexta que definiu o grid. Cravou 1m18s955 e ficou a 0s216 do paulista Marcelo Thomaz, que garantiu a pole com 1m18s739, média de 169,34 km/h. A corrida, a primeira da rodada dupla deste fim de semana, começa às 13 horas. A ESPN Brasil passa o teipe a partir da meia-noite. A segunda posição no grid surpreendeu Bia, que corre na equipe Cesário. Isso porque ela teve problemas no carro nos treinos livres. "Eu não esperava ir tão longe??, admitiu. Mas foi e, agora, seu objetivo é conseguir o primeiro pódio na categoria - está em 21º lugar no campeonato, com 13 pontos. "Para isso, vou procurar evitar a pressão no começo da corrida, que será longa (27 voltas).?? Marcelo Thomaz, ao contrário, sabia que tinha equipamento para fazer a pole. Mas o piloto da Giaffone Racing, 7º colocado na tabela com 60 pontos, prevê muito trabalho na corrida. "É que a pista tem vários pontos de ultrapassagem e quem tiver um carro rápido pode vir para cima.?? Entre os pilotos que brigam mais diretamente pelo título, o mais bem colocado no grid é o baiano Diego Freitas (102 pontos), da UniOil, terceiro com 1m19s052. O líder (118), o paulista Allam Khodair, da Giaffone Racing, sai em quinto (1m19s181), e o vice-líder (112), o paulista Patrick Rocha (Giaffone Motorsport), larga apenas em 13º (1m19s670).