Bia Figueiredo vence na F-Renault Bia Figueiredo conquistou neste domingo sua segunda vitória na Fórmula Renault. Na etapa de Vitória, a piloto da equipe Cesário Fórmula completou as 26 voltas em 40m09s772, seguida de André Sousa e Diego Nunes. Bia está na terceira posição no campeonato, com 124 pontos. O líder é Nelson Merlo, com 152, seguido de Felipe Lapenna, com 149.