Bia Figueiredo vence prova da F-Renault Bia Figueiredo tornou-se neste domingo a primeira mulher a vencer uma prova da Fórmula Renault. Aos 20 anos, ela ganhou a etapa de Campo Grande, a segunda da temporada 2005 da categoria. Bia completou as 28 voltas da prova em 40m53s527. Paulo Salustiano ficou em segundo lugar, enquanto Douglas Soares completou o pódio. Com o 4º lugar em Campo Grande, Felipe Lapenna lidera o campeonato da F-Renault. A terceira etapa será no dia 8 de maio, em Brasília.