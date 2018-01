Bia imita Schumacher na F-Renault É uma grande vantagem ser mulher em um dia de Grande Prêmio onde uma única piloto, a juvenil Bia Figueiredo, dividirá o espaço com 30 pilotos da Fórmula Renault, 20 pilotos de Fórmula 1, 28 de carros clássicos e 24 de kart que participam amanhã do programa de corridas em Interlagos. Bia assume que aproveita bem a situação. "Meus patrocinadores, a Ruffles e a Sansung, estão muito satisfeitos. Sei que sendo a única mulher acabo chamando muito a atenção. E isso provoca alguns ciúmes. Eu apareço mais do que os que foram mais rápidos", admite a piloto que corre pela equipe Cesário Fórmula, do experiente Augusto Cesário, o ´Formigão´. Bia Figueiredo, 18 anos, apareceu muito nas televisões, foi procurada para dar entrevistas em diversas rádios e foi perseguida por fotógrafos nos últimos três dias. Quando cumpriu seus compromissos promocionais, subiu em uma arquibancada ao lado do kartódromo e foi observar como os pilotos da Fórmula 1 percorrem o traçado. "Eu fico de olho no que o Michael Schumacher faz. Na entrada da curva do S, por exemplo, ele entra mais na zebra do que os outros. Vou tentar fazer o mesmo. Se ele está fazendo isso é porque é a melhor solução. Só tenho que descobrir se isso também vale para a F-Renault", diz. Entre as raras mulheres pilotos do automobilismo internacional, Bia, cujo objetivo final é correr na F-1, admira a norte-americana Sara Fisher que corre na Indy Racing League. "Ela tem um estilo muito agressivo. Ela não admite ser ultrapassada e joga o carro em cima. E também não gosta de andar atrás. Eu me identifico muito com ela". Como estreante na Renault, Bia admite que não pode ser muito afoita enquanto não pegar a mão dos monopostos Tatuus/Renault 2.0, 16 válvulas e 185 HP. Os adversários ela conhece a maioria. "Já ganhei e perdi para eles no kart". O que mais a preocupa é Allan Khodair. "Já corri muito contra ele. É duro de ser ultrapassado". A corrida de Fórmula Renault, neste domingo, às 10h, abrirá oficialmente o campeonato brasileiro de 2003. A prova terá 30 minutos cronometrados por causa da programação do GP. Normalmente, a corrida teria 18 voltas ou cerca de 35 minutos. Para Bia Figueiredo e a maioria dos pilotos será uma grande responsabilidade correr para 70 mil pessoas. "Vou procurar olhar só para o asfalto. Não quero sentir um frio na barriga vendo toda aquela gente nas arquibancadas", diz a piloto. Para ela, concluir a corrida e terminar entre os 15 primeiros colocados já seria uma boa estréia. "Por enquanto não dá para pensar em ir além disso".