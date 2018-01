Biaggi é o pole em Motegi; Barros, o 8º O piloto italiano Max Biaggi conquistou a pole position para o GP do Pacífico de MotoGP, que será disputado na madrugada deste domingo, no circuito de Motegi, no Japão. Biaggi fez a melhor volta em 1min47s696. O japonês Makoto Tamada surpreendeu se posicionando na segunda colocação, seguido por Valentino Rossi, atual campeão e líder da temporada. O espanhol Sete Gibernau, vice-líder na classificação, fez o quarto tempo. O brasileiro Alexandre Barros larga na segunda fila, ao obter a oitava colocação no grid. Os espanhóis dominaram nas demais categorias. Toni Elias larga em primeiro lugar nas 250 cc (1min52s849), enquanto Daniel Pedrosa é o pole nas 125 cc (1min57s736). Confira o grid da MotoGP para o GP do Pacífico: 1) Max Biaggi (ITA/Honda) - 1min47s696 (média de 160,485 km/h); 2) Makoto Tamada (JAP/Honda) a 0s108 3) Valentino Rossi (ITA/Honda) a 0s334 4) Sete Gibernau (ESP/Honda) a 0s761 5) Nicky Hayden (EUA/Honda) a 0s922 6) Loris Capirossi (ITA/Ducati) a 0s999 7) Carlos Checa (ESP/Yamaha) a 1s071 8) Alexandre Barros (BRA/Yamaha) a 1s084 9) Marco Melandri (ITA/Fortuna) a 1s186 10)Troy Bayliss (AUS/Ducati) a 1s268 11)Tohru Ukawa (JAP/Honda) a 1s326 12)Shinya Nakano (JAP/Yamaha) a 1s427 13)Colin Edwards (EUA/Aprilia) a 1s462 14)Akira Ryo (JAP/Suzuki) a 1s708 15)Olivier Jacque (FRA/Yamaha) a 1s942 16)John Hopkins (EUA/Suzuki) a 1s954 17)Jeremy McWilliams (GBR/Proton) a 2s577 18)Nobuatsu Aoki (JAP/Proton) a 2s725 19)Kenny Roberts (EUA/Suzuki) a 2s740 20)Ryuichi Kiyonari (JAP/Honda) a 2s784 21)Garry McCoy (AUS/Kawasaki) a 2s981 22)Andrew Pitt (AUS/Kawasaki) a 3s312 23)Tamaki Serizawa (JAP/Moriwaki) a 3s416 24)David de Gea (ESP/Harris WCM) a 3s733 25)Noriyuki Haga (JAP/Aprilia) a 3s809 26)Chris Burns (GBR/Harris WCM) a 5s437